Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал «золото» на Grand Slam в Лозанне

В решающей схватке он одержал победу над Арслонбеком Тожиевым из Узбекистана

Фото: НОК РК

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар завоевал медаль на турнире серии Grand Slam, который проходит в Лозанне (Швейцария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский спортсмен вышел в финал соревнований в весовой категории до 81 килограмма.

В решающей схватке Жубаназар одержал победу над представителем Узбекистана Арслонбеком Тожиевым.

Таким образом, Абылайхан Жубаназар завершил турнир на первом месте, отметили в НОК.