День шахтера отмечается в Казахстане

Общество

Ежегодно в последнее воскресенье августа в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых почётных и сложных профессий – шахтёры. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в республике внедряются системные меры, направленные на всестороннюю поддержку, повышение безопасности труда и укрепление престижа профессии, отмечают в Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Социальная поддержка

В горнодобывающей отрасли страны трудятся более 145 тыс. человек — это работники подземных шахт, рудников и открытых разрезов. В угольной отрасли занято свыше 32 тыс. человек, работающих в 30 угледобывающих компаниях Карагандинской, Павлодарской областей и области Абай. Среди них такие предприятия, как «Karaganda Komir» Богатырь Комир» АО «ЕЭК», разрез «Восточный», «Шубарколь Комир», «Каражыра», «Майкубен-Вест» и др.

В рамках социальной поддержки шахтёров с 1 января 2026 года ранее назначенные пенсии по возрасту и за выслугу лет повышены на 10%. Кроме того, для занятых во вредных условиях труда работников с 1 января 2024 года действует специальная социальная выплата. Она распространяется на специалистов, достигших 55 лет и при наличии не менее 84 месяцев обязательных профессиональных пенсионных взносов. Дополнительные меры поддержки закрепляются коллективными договорами предприятий: доплаты и компенсации за вредные условия труда, дополнительные отпуска и иные гарантии.

Со стороны государства также предоставляются меры социальной поддержки и льготы ветеранам профессии. Общая их численность превышает 13 тыс. человек, из которых более 400 являются полными кавалерами знака «Шахтёрская слава». 

Безопасность и цифровизация производства

Министерством промышленности и строительства на системной основе принимаются меры по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях. Совместно с МЧС утвержден План мероприятий по увеличению инвестиций в системы промышленной безопасности недропользователей. По итогам обследования 55 шахт и рудников определены 10 объектов восьми компаний, требующих оснащения системами позиционирования и поиска персонала либо модернизации оборудования промышленной безопасности. С тремя компаниями достигнуты договоренности о выделении инвестиций, еще пять компаний проводят работу по определению необходимых технических решений и поставщиков оборудования.

По поручению Главы государства сформирован перечень из 50 крупных предприятий горно-металлургического комплекса, требующих приоритетного внимания в части модернизации и технического перевооружения. Для мониторинга разработана Карта контроля технического перевооружения. На сегодня предприятиями ГМК осуществлены мероприятия по модернизации, поддержанию технического состояния и расширению производств с общим объемом инвестиций свыше 530 млрд теңге.

В частности, на предприятиях АО «Qarmet» проводится цифровизация шахт с использованием подземных систем мониторинга и позиционирования персонала и автоматизированных систем пожаротушения на конвейерном транспорте. Внедряются диспетчеризация производственного цикла, беспилотные летательные аппараты для построения трехмерных моделей карьеров и цифровых двойников, промышленная роботизация, искусственный интеллект и видеоаналитика. Все решения направлены на повышение эффективности управления рисками. Кроме того,  Qarmet продолжает и масштабное обновление оборудования ТОО «Karaganda Komir». С начала года на предприятия поставлено 758 единиц нового оборудования, в том числе 8 проходческих комбайнов, ленточные конвейеры, электровозы, системы дистанционного управления и др. Все магистральные ленточные конвейеры на шахтах оборудованы современными системами пожаротушения.

В Kazakhmys комплексная программа промышленной безопасности предусматривает в 2026–2031 годах обновление горно-шахтной техники и вентиляционного оборудования, а также внедрение единого цифрового контура безопасности. Он включает подземную радиосвязь, позиционирование персонала и техники, автоматизированный медицинский контроль, мониторинг вентиляции и газовой среды, геомеханический и сейсмический мониторинг, видеоаналитику и технологии искусственного интеллекта.

ERG реализует программу цифровой трансформации, направленная на повышение промышленной безопасности и снижение влияния человеческого фактора. На шахтах Донского ГОКа внедрена система позиционирования персонала и подземного транспорта, позволяющая в режиме реального времени контролировать местонахождение работников и техники, оперативно оповещать персонал об авариях и сокращать время реагирования аварийно-спасательных служб. Кроме того, на предприятиях создается единая AI-платформа для анализа происшествий и управления рисками, используются машинное зрение и видеоаналитика, дистанционное управление техникой, мониторинг устойчивости карьеров, вентиляции и газовой среды. Также внедряются высокоточный георадарный мониторинг устойчивости бортов карьера, ИИ для определения присутствия человека в опасных зонах, системы предупреждения усталости водителей, камеры кругового обзора, модернизируются и централизуются системы пожарной сигнализации и пожаротушения и др.

Таким образом, работа по обеспечению безопасности труда ведется комплексно – через техническое перевооружение шахт и рудников, цифровизацию и автоматизацию производственных процессов. 

Производство и планы 

По итогам января-июля 2026 года индекс промышленного производства Казахстана составил 103,0%, добыто 60,3 млн тонн угля. Добыча железных руд составила 31,24 млн тонн,  медных – 89,72 млн тонн, золотосодержащих – 23,35 млн тонн, хромовых руд – 4,07 млн тонн. В числе ключевых приоритетов отрасли – промышленная безопасность, цифровизация шахт, обновление оборудования, глубокая переработка сырья, развитие углехимии, улучшение логистики и освоение новых месторождений. 

Для горнорудного сектора перспективным направлением остается освоение редких и редкоземельных металлов и повышение глубины переработки добываемого сырья. В части развития угольной промышленности предусматривается дальнейшее увеличение производственных мощностей. Одновременно ведется работа по развитию углехимической промышленности. 

Ветераны отрасли  

Ярким примером мужества и профессионализма являются Магауия Ракишев – один из первых стахановцев Карагандинского угольного бассейна, Николай Гульницкий – горный инженер, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, в течение 26 лет руководивший шахтой им. Костенко, Афанасий Томнюк – один из опытнейших проходчиков, в 1975 году его бригада установила всесоюзный рекорд, пройдя свыше 200 метров ствола за месяц. 

Большой вклад в развитие отрасли внесли такие опытные кадры, как: 

Толеген Шаяхметов, более 40 лет работает в угольной отрасли, прошел профессиональный путь от мастера до директора по производству угольного направления Qarmet. Награжден орденом «Құрмет».

Ералы Тауасаров посвятил угольной отрасли более 35 лет трудовой деятельности, является полным кавалером знака «Шахтерская слава» I, II и III степеней, удостоен звания «Құрметті кенші».

Бауыржан Утемисов — директор Донского горно-обогатительного комбината, посвятивший горно-металлургической отрасли более 40 лет. Награжден орденом «Құрмет».

Ербол Есетов — проходчик участка №31 рудника «Западный» ТОО «Корпорация Казахмыс». Работает в отрасли с 1996 года. Удостоен почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі».

Аманкелды Суюнтаев — внес значительный вклад в развитие и модернизацию производства. Награжден орденом «Құрмет», является полным кавалером знака «Кенші даңқы», удостоен звания «Горняк года». 

Наталия Филатова — машинист подъемной машины 5-го разряда подземного участка внутришахтного транспорта № 2. На предприятии трудится с 1994 года, посвятив профессии более 30 лет.

Вячеслав Иванов — взрывник с более чем 40-летним стажем работы в горной отрасли и другие специалисты. 

 

#праздник #профессия #шахтеры

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