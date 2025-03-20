Мастерица айтыса: казахстанка покорила Казнет возможностями голоса

В сети интернет набирает популярность ролик, на котором талантливая участница айтыса демонстрирует свое вокальное мастерство
Особенностью её вокала является умение изменять тембр голоса, переходя от женских к мужским партиям.
Видео вызвало широкий резонанс в интернете, вызвав бурные дискуссии и множество положительных реакций.
Некоторые зрители настолько удивились её способности, что начали сомневаться в её гендере. В основном, комментаторы выражают восторг по поводу её таланта, считая её уникальной исполнительницей.
- «Когда поел конину»,
- «Женщина или мужчина?»,
- «Как можно так менять голос? Просто фантастика», — пишут восторженные фолловеры.
Айтыс – древнее казахское искусство поэтического состязания, где акыны соревнуются в импровизации. Благодаря подобным ярким представителям, национальная культура находит признание у современной публики.
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Нағыз талант иесі 🎥: neboldy.kz♬ оригинальный звук - kazpravda.kz