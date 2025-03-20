Мастерица айтыса: казахстанка покорила Казнет возможностями голоса

В сети интернет набирает популярность ролик, на котором талантливая участница айтыса демонстрирует свое вокальное мастерство

Фото: скриншот видео

Особенностью её вокала является умение изменять тембр голоса, переходя от женских к мужским партиям.

Видео вызвало широкий резонанс в интернете, вызвав бурные дискуссии и множество положительных реакций.

Некоторые зрители настолько удивились её способности, что начали сомневаться в её гендере. В основном, комментаторы выражают восторг по поводу её таланта, считая её уникальной исполнительницей.

- «Когда поел конину», - «Женщина или мужчина?», - «Как можно так менять голос? Просто фантастика», — пишут восторженные фолловеры.

Айтыс – древнее казахское искусство поэтического состязания, где акыны соревнуются в импровизации. Благодаря подобным ярким представителям, национальная культура находит признание у современной публики.