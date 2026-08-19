Солистка A’Studio Кети Топурия спела на казахском языке

Звезды,Музыка
Дана Аменова
корреспондент

Новый сингл Jañbyrdan soñ стал очередным творческим шагом группы навстречу казахстанским поклонникам

Фото: instagram.com/keti_one_official/

Солистка группы A’Studio Кети Топурия восхитила казахстанских слушателей, опубликовав в Instagram фрагмент новой песни Jañbyrdan soñ («После дождя»), сообщает Kazpravda.kz 

Композиция представляет собой посвящение Алматы. Видео с исполнением трека быстро набрало популярность в социальных сетях, где пользователи активно обсуждают необычное звучание и уникальный акцент певицы, оставляя множество положительных комментариев. Пока аудитории доступен только этот короткий тизер.

Для Кети Топурии, которая присоединилась к коллективу в 2004 году, это далеко не первый опыт работы с материалом на казахском языке. Еще в 2017 году вокалистка делилась воспоминаниями о записи совместного казахоязычного трека с легендарным музыкантом Батырханом Шукеновым, отмечая, что работа над правильным произношением тогда далась ей с большим трудом. Новый сингл Jañbyrdan soñ стал очередным творческим шагом группы навстречу казахстанским поклонникам.

 

#казахский язык #песня #A’Studio #Кети Топурия

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