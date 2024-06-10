Минздрав запустил республиканский колл-центр по онкологической помощи

Снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных пациентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ведомстве проинформировали, что все утвержденные стандарты и клинические протоколы будут строго соблюдены, включая обеспечение необходимыми лекарственными средствами.

«Решение о снижении тарифов нацелено на устранение необоснованных финансовых затрат из республиканского бюджета, на повышение эффективности онкологической службы, на улучшение отдачи от выделяемых средств. В рамках государственной политики в течение текущего года будут продолжены мероприятия по улучшению организационной и финансовой дисциплины в онкологической службе. Основное внимание будет уделено нуждам и интересам граждан и пациентов», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в Минздраве также запустили республиканский call-центр с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи.

Все жалобы будут тщательно рассмотрены, виновных граждан привлекут к строгой ответственности.