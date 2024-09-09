Мужчина обжег спину из-за непотушенной сигареты в Актюбинской области

Пожар случился на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Ауезова в Хромтау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В квартире произошло загорание матраса на площади 2 кв.м. Горение потушено своими силами до прибытия пожарных подразделений.

63-летний мужчина, получивший термический ожог спины 2 степени, был доставлен в больницу, после обследования отпущен домой.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

«Никогда не ложитесь в постель с сигаретой! Место для курения оборудуйте пепельницей. А лучше, откажитесь от этой вредной привычки. Берегите свою жизнь!» – предупредили в МЧС.

Подробнее о том, что электронная сигарета взорвалась в кармане брюк жителя американского штата Кентукки Джоша Хемильтона, можно прочитать здесь.