Плата за использование особо охраняемых природных территорий будет оставаться у нацпарков

Плата за пользование услугами особо охраняемых природных территорий будет поступать на специальные счета национальных парков и расходоваться на их нужды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет Минэкологии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

8 июля 2024 года глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики».

Из Налогового кодекса исключены нормы по взиманию платы за использование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в республиканский бюджет.

«Это означает, что плата за пользование услугами ООПТ, как и раньше, будет взиматься, но теперь она сразу будет поступать на специальные счета национальных парков и расходоваться на их нужды: на заработные платы сотрудников, природоохранные мероприятия и развитие особо охраняемых территорий», - говорится в сообщении.

Компетенции по утверждению размеров тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями на ООПТ, закреплены за госорганами, в ведении которых находятся эти территории.

С размером действующих тарифов можно ознакомиться на сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.