Фотоловушка зафиксировала медведя в Западно-Алтайском заповеднике

Фотоловушка в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике зафиксировала бурого медведя, сообщила Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии.

"Дикие животные обычно успевают скрыться задолго до встречи с человеком. Фотоловушки же круглосуточно работают в лесу и позволяют увидеть то, что происходит там в отсутствие людей. На этот раз в объектив попал бурый медведь.



Такие кадры помогают наблюдать за животными, не беспокоя их, и собирать данные об их жизни в естественной среде обитания", - говорится в сообщении.