Казахстан развивает сотрудничество в сфере лесоклиматических проектов

Министерство экологии и природных ресурсов и Private Company «First Carbon Group Ltd.» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере лесоклиматических проектов и углеродных единиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минэкологии

Документ формирует рамочную основу представляющую возможность реализовать проект по созданию лесных насаждений, восстановлению деградированных земель и экосистем, увеличению поглощения парниковых газов, формированию углеродных единиц, а также привлечению международного климатического и инвестиционного финансирования.

В рамках данного Меморандума предполагается создание исскуственных лесов на площади порядка 100 тыс. гектаров с возможностью дальнейшего масштабирования.

В целом на территории страны в рамках реализации инициативы «Зеленый щит Центральной Азии» планируется осуществить создание лесных насаждений на площади более 1 млн гектар.

Реализация указанной инициативы имеет стратегическое значение для развития лесного хозяйства Казахстана. Такой подход позволяет увеличить площадь лесов за счет привлечения инвестиций, внедрить современные технологии, улучшить экологическую обстановку в стране.

Подписание Меморандума является одним из шагов по формированию в Казахстане системного подхода к реализации лесоклиматических проектов, при котором восстановление и расширение лесных экосистем рассматривается одновременно как природоохранная, климатическая и инвестиционная задача.