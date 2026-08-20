Добыла волка и кабана: тигрица Үміт начала охотиться на Балхаше

Экология,Природа
Дана Аменова
корреспондент

Это показатель первых десяти дней адаптации хищницы в дикой природе Казахстана  

Фото: пресс-служба Минэкологии

В течение этого времени специалисты наблюдают за передвижениями тигрицы и обследуют места её пребывания. GPS-ошейник позволяет определить участки, где находилась Үміт, после чего специалисты проводят полевые обследования этих территорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии 

Как уточняется, уже в первые дни стало понятно, что Үміт способна самостоятельно охотиться. В ходе мониторинга было установлено, что тигрица добыла волка и питалась этой добычей в течение нескольких дней. Позже она также успешно добыла дикого кабана. Это важный показатель того, что Үміт адаптируется к новой среде и начинает самостоятельно жить в естественных условиях.

Сейчас специалисты ежедневно отслеживают её передвижения и продолжают наблюдать за процессом адаптации к естественной среде.

Результаты первых 10 дней показывают, что процесс адаптации Үміт к самостоятельной жизни в дикой природе проходит успешно.

Напомним, 31 июля текущего года на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» состоялось историческое событие — впервые после исчезновения тигра на территории Казахстана более 70 лет назад в дикую природу была выпущена самка амурского тигра по имени Үміт. 

#Балхаш #волк #охота #тигрица #кабан

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