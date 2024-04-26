Названа причина пожара в «Семей орманы»

По информации РГУ ГЛПР «Семей орманы», 26 апреля загорелся сосновый бор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области Абай

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что на территории гослесфонда 26 апреля в квартале 148 Дмитриевского лесничества Бородулихинского филиала РГУ ГЛПР «Семей орманы» предварительно в результате падения дерева на высоковольтную электролинию произошло возгорание соснового бора.

«Задымление обнаружили госинспекторы лесной охраны при наземном патрулировании в 13:00, о чем оперативно доложили на коммутатор лесничества и направились в сторону очага. Выезд пожарной техники с лесной пожарной станции произвели в 13:02», – сообщили огнеборцы.

В тушении задействованы силы и средства ДЧС области Абай и лесного хозяйства. Локализация дана в 15:04, площадь очага составила 0,22 га.

Отмечается, что местность является труднодоступной и болотистой.