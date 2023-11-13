Неожиданным секретом долголетия поделилась 97-летняя женщина

Lifestyle
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97-летняя американка назвала секретом своего долголетия нездоровый образ жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: ru.freepik.com

97-летняя жительница США по имени Джулия связала свое долголетие с нездоровым образом жизни. Об этом сообщает Newsweek.

Об этом американка рассказала парикмахеру Бриттани Гэннон из штата Калифорния, клиенткой которой она является. В беседе с Бриттани Джулия заявила, что никогда не планировала прожить так долго. Неожиданным секретом своего долголетия она назвала нежелание следовать советам специалистов. Джулия утверждает, что никогда не посещала тренажерный зал и не занималась спортом. Она также не придерживалась правильного питания и не сидела на диетах.

«Я иду вразрез со всем, о чем говорят вокруг», — объясняет женщина.

Всю жизнь Джулия работала учителем на Восточном побережье США. Несколько лет назад она потеряла мужа, после чего переехала в Калифорнию к сыну и его семье. С тех пор она еженедельно посещает Бриттани. По словам парикмахера, долгожительница — прямолинейный, честный и добрый человек.

«Она всегда интересуется, как у меня дела, и помнит о мелочах, о которых я рассказывала ей на прошлой неделе», — говорит Бриттани.

#США #старость #душа #молодость #долголетие

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