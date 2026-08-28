Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство

30 августа отмечается Международный день визажиста. Это профессиональный праздник тех, кто творит красоту на особенном «холсте» — человеческом лице. Корреспондент Kazpravda.kz расскажет вам историю мастера, которая пришла в профессию через личные испытания, не стала делать ставку на хайп и выбрала путь честной работы, наставничества и высокого стандарта в индустрии красоты

Фото: @atabayeva_make_up

Долгий путь к делу жизни

В профессиональной биографии визажиста и преподавателя Бахытжан Атабаевой — не только мастерство и десятки реализованных проектов, но и редкая история внутренней трансформации. В профессию она пришла не по прямой дорожке, а через долгий жизненный путь, в котором были и несбывшиеся мечты о моде, и годы поиска себя, и тяжелая болезнь, заставившая переосмыслить собственную жизнь.

Сегодня Бахытжан Атабаева — человек, которого в профессиональной среде знают не как случайного участника модной индустрии, а как специалиста, выстроившего свой путь через труд, дисциплину и постоянное развитие. Но начиналось все совсем иначе. С юности она тянулась к творчеству: рано освоила швейную машинку, шила себе одежду уже в 14 лет и мечтала стать модельером. Однако советская система образования и жизненные обстоятельства направили ее в другую сторону — сначала в техникум легкой промышленности в Алматы, затем в Целиноград, где началась ее трудовая биография.

Долгое время ее жизнь была связана с разными сферами: производством, общественной работой, семейным бытом и предпринимательством. Но творческое начало не исчезало. Даже занимаясь другими делами, она продолжала шить для себя и близких. Переломным моментом стала болезнь, после которой Бахытжан фактически заново выстроила свое отношение к жизни и к профессии. Именно тогда, по ее словам, она вновь вернулась к детской мечте — реализоваться в творчестве.

Интерес к макияжу появился не случайно. Сначала это было увлечение: наблюдение за модными показами, поиск вдохновения, изучение образов через первые интернет-ресурсы и зарубежные туториалы. Затем пришло понимание, что за внешней стороной профессии скрывается целая индустрия, где важны вкус, техника, дисциплина и умение работать с людьми. Так Бахытжан решила пройти обучение и получила новую профессию — визажиста.

Первые профессиональные шаги она делала без громких титулов и широкой узнаваемости. Работала с клиентами, обучала в модельной школе, проводила мастер-классы для представителей косметических сетевых компаний, таких как Oriflame, Mary Kay и Faberlic. Постепенно к ней пришло признание: росло число клиентов, появлялись новые заказы, а вместе с ними — и репутация мастера, который умеет не только качественно работать, но и обучать других.

В 2014 году Бахытжан Атабаева переехала в Астану. Этот этап стал одним из самых сложных в ее жизни. Уже имея опыт и клиентскую базу, она столкнулась с холодным приемом и жесткой конкуренцией. На столичном рынке в тот момент активно формировался образ «успешного визажиста» как яркого медийного персонажа, и в эту систему она не вписывалась. Но, несмотря на хейт и насмешки, Бахытжан не остановилась. Она бралась за любую работу, ездила на заказы туда, куда не хотели ехать другие, и параллельно продолжала обеспечивать семью, совмещая несколько должностей.

Именно в этот период особенно ярко проявился ее характер: выносливость, ответственность, готовность работать без пауз и без оглядки на чужое мнение. Со временем это принесло результат. Ее начали замечать, приглашать на крупные проекты, доверять ответственные задачи. В профессиональном окружении она стала ассоциироваться не с шумным пиаром, а с качеством работы, надежностью и умением собирать команду.

Отдельная часть ее истории — наставничество. Бахытжан Атабаева не просто работала сама, но и продолжала обучать других. Она выстраивала команду из своих учеников, давала им практику на реальных проектах, помогала развивать скорость, стрессоустойчивость и уверенность. Для многих начинающих мастеров это стало школой не только профессии, но и профессиональной этики. Постепенно вокруг нее сформировалось сообщество людей, разделяющих ее подход к работе и жизненную философию.

Сегодня ее имя связывают с идеей честного, устойчивого профессионального роста. В отличие от пути, построенного на скандалах и краткосрочном хайпе, она выбрала долгую дорогу — через труд, репутацию и реальный результат. И, судя по ее собственной истории, именно этот путь стал для нее не только профессиональной, но и человеческой победой.

«Клиенты возвращаются на тепло»: почему визажист Бахытжан Атабаева не гонится за хайпом

В мире, где успех визажиста зачастую измеряется количеством подписчиков и селфи со знаменитостями, Бахытжан занимает свою, особую нишу. Она — профессионал, чье имя звучит за кулисами самых крупных концертов и проектов, но чьи социальные сети свободны от «звездного» самопиара.

Для Бахытжан работа с селебрити — это не инструмент для быстрого набора популярности, а повседневная рутина, требующая ответственности, такта и высочайшего мастерства.

Честность как профессиональный манифест

Список артистов, с которыми довелось работать Бахытжан Атабаевой, впечатляет: Николь Шерзингер, Араш, Димаш Кудайберген, Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Нурлан Сабуров, Жанар Дугалова и многие другие. Однако вы вряд ли увидите в ее профиле бесконечную череду постов с кричащими заголовками «я работала со звездой».

«Я считаю, что работа с популярными людьми — это часть моей профессии, норма, к которой я пришла благодаря труду и упорству, — признается мастер. — Я никогда не пишу о себе, что я "личный визажист" кого-либо, если это не подтверждено контрактом. Я честна перед своими клиентами и подписчиками: у меня были профессиональные касания, мы работали в рамках проекта, и этого достаточно».

Такой подход вызывает уважение у организаторов концертов. Когда Бахытжан заходит на площадку, менеджеры знают: можно не беспокоиться. Она — партнер, который берет на себя всю ответственность за свой участок работы, действуя автономно, профессионально и незаметно.

Визажист как психолог: «Магия» 40 минут

Бахытжан уверена: в современном мире искусство визажиста выходит далеко за рамки нанесения косметики. Она называет профессию психологической практикой. По ее мнению, макияж — это не только эстетика, но и очень близкий, порой интимный контакт, который длится от 40 минут до часа.

«В современном мире мало кто готов терпеть постороннего человека на таком близком расстоянии дольше десяти минут. Нас может раздражать даже стоматолог, — рассуждает Атабаева. — А визажист находится в личном пространстве артиста долгое время. В этот момент важно быть приятным собеседником, не лезть в душу, не навязывать свое мнение, уметь выслушать или, наоборот, вовремя промолчать».

Именно эта способность чувствовать людей, дарить тепло и создавать комфортную атмосферу стала «секретным ингредиентом» ее успеха. Как признается мастер, люди возвращаются к ней не только за безупречным макияжем, но и за той человеческой энергией, которую она отдает во время работы.

Планы на будущее: семья, ученики и мечта о Париже

Жизнь Бахытжан Атабаевой сейчас находится в точке баланса. С появлением внучки приоритеты немного сместились в сторону семьи, и она не исключает, что в ближайшем будущем будет посвящать близким больше времени. Но это не значит, что работа останавливается. В планах — поддержка и масштабирование школы визажа, где она продолжает выпускать новых профессионалов, делясь с ними своей философией.

Есть у нее и заветная мечта, выходящая за пределы Казахстана: поработать на основных показах недель моды в Милане или Париже. Не на «приглашенных» проектах, а именно на тех подиумах, которые задают тон всей мировой индустрии.

Глядя на путь Бахытжан, длиной почти в 25 лет, понимаешь: ее история — это опровержение мифа о том, что успех в фэшн-индустрии возможен только через скандалы и хайп. Напротив, ее пример доказывает, что честность, порядочность и преданность своему делу создают фундамент, который прочнее любой медийной популярности.

История Бахытжан Атабаевой — это материал не только о визаже, но и о силе внутреннего выбора. Она показывает, как зрелая женщина может заново начать профессиональную жизнь, преодолеть возрастные стереотипы, конкуренцию и общественное давление, а в итоге построить собственное имя в индустрии, где особенно ценятся вкус, устойчивость и личная позиция.