Уходит эпоха: Тим Кук покидает пост главы Apple

Его преемником станет Джон Тернус, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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Эпоха Тима Кука у руля компании завершится 1 сентября. Спустя 15 лет после назначения он передаст полномочия Джону Тернусу, старшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения.

Период правления Кука стал триумфальным для инвесторов: акции выросли более чем в 20 раз, а капитализация компании превысила 4,5 триллиона долларов, сделав Apple первой в истории корпорацией, преодолевшей отметку в триллион.

После передачи полномочий Кук перейдет на позицию председателя совета директоров и будет участвовать в отдельных аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с государственными структурами по всему миру. Сам Кук назвал работу на посту главы Apple «величайшей привилегией» в своей жизни и отметил, что гордится командой и вкладом компании в развитие технологий.

Джон Тернус, который также войдет в совет директоров, заявил, что намерен продолжать миссию Apple, и выразил уверенность в будущем компании. Он подчеркнул, что проработал в Apple почти всю карьеру, сотрудничал со Стивом Джобсом и считает Кука своим наставником.

В компании отметили, что кадровые изменения стали результатом долгосрочного и продуманного процесса планирования преемственности, одобренного советом директоров. Текущий председатель совета Артур Левинсон перейдет на роль ведущего независимого директора.