Ночные заморозки обещают синоптики в ближайшие три дня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке и юго-востоке республики ожидаются осадки, в горных районах юго-востока республики сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза.

На западе, северо-западе и в центре республики, с влиянием северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, востоке, юго-востоке страны ожидается туман.

Температура воздуха постепенно повысится днем: на западе страны до +20+27°С, на севере, в центре до +15+23°С, на крайнем юге до +18+25°С, на юго-востоке до +12+20°С, на востоке страны температура ожидается в пределах +3+11°С.