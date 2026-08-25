Тайфун «Нарра» обрушился на Вьетнам

В мире,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

60 тысяч человек пришлось эвакуировать на юге Китая и во Вьетнаме из-за тайфуна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

На северные районы Вьетнама и южные районы Китая обрушился тайфун «Нарра», который спровоцировал мощные наводнения и оползни. Как минимум один человек погиб, более 60 тыс. местных жителей эвакуированы, почти 55 тыс. домохозяйств остаются без электричества, сообщает Reuters.

Тайфун «Нарра» принес в регион сильные дожди и ветры скоростью до 88 км/ч и с порывами до 117 км/ч. За последние 24 часа там выпало до 300 мм осадков, а за последние три дня — 500 мм. На юге Китая 15 рек вышли из берегов, под водой оказались дороги и невысокие строения. Во Вьетнаме, по сообщениям издания Hanoi Post, вода уничтожила посевы на площади свыше 10 тыс. га.

По прогнозам синоптиков, «Нарра» будет медленно продвигаться на восток и северо-восток, экстремальные проявления тайфуна ослабнут только ближе к 27 августа. В ближайшие день-два ожидается дальнейший рост уровня воды в реках и увеличение площади затопления. На помощь населению мобилизованы военные.

 

#Китай #Вьетнам #тайфун

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