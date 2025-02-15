Область Абай нацелена на 100% обеспечение водоснабжением

Водное хозяйство
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Для этого в этом году запланирована реализация 26 проектов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

«Нам нужна общегосударственная программа по обеспечению питьевой водой. Нельзя использовать питьевую воду для полива садов. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды. Конечно же, нужно искать новые подземные источники воды», – подчеркнул Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В 2024 году в области Абай построено 18 новых объектов водоснабжения общей протяженностью 467 км, что позволило обеспечить водой 14 691 человека.

В городе Семей питьевой водой обеспечены поселки Восход, Водный, Лодочный, Красный Кордон, Общество слепых и другие районы. В районах Жаңасемей, Абайском, Аксуатском, Бескарагайском, Бородулихинском и Урджарском также подключены новые села, в том числе Половинки, Акбулак, Борили, Ерназар, Жетижар и другие. На конец 2024 года доступ к водоснабжению получили 95,3% жителей региона (ранее 92,8%).

Заместитель акима области Абай Димитрий Гариков отметил, что в 2025 году еще 26 проектов по водоснабжению помогут увеличить охват населения чистой водой до 100%.

«Для достижения 100% обеспеченности в 2025 году запланирована реализация 26 проектов. Это 15 переходящих проектов с 2024 года, 11 новых проектов, включая 8 в Семее и 3 в сельской местности. Реализация всех 26 проектов охватит, в общей сложности, 28 511 человек и обеспеченность водой достигнет 100%», - подчеркнул Димитрий Гариков.

#Семей #водоснабжение #коммуналка

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