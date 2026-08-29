Специалисты водной отрасли Казахстана повысили квалификацию в Европе, Азии и США

Водное хозяйство

С сентября 2023 года зарубежные стажировки и курсы прошли 498 отечественных специалистов

Фото: Минводы

С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана 498 отечественных специалистов водной отрасли прошли зарубежные стажировки и курсы повышения квалификации, передает Kazpravda.kz.

В 2023 году 14 специалистов повысили квалификацию в Республике Корея, Германии и Израиле. В 2024 году в рамках двустороннего меморандума стартовали курсы по противодействию паводкам, организованные Институтом водного образования IHE Delft в Нидерландах. За два года обучение по этой программе прошли более 70 человек.

В 2025 году свыше 30 специалистов приняли участие в курсах в Узбекистане, Индии, Турции, Китае, США, Нидерландах, Южной Корее и России. Еще 156 специалистов стали участниками семинаров, организованных Исламской организацией по продовольственной безопасности (IOFS) и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ).

Кроме того, 25 казахстанских специалистов прошли курсы при поддержке нидерландской компании Witteven+Boss, еще 125 человек обучились в Китае за счет компании Power China.

«Министерство активно налаживает сотрудничество с иностранными партнерами в сфере водных ресурсов. В рамках двухстороннего взаимодействия разрабатываются совместные программы по повышению квалификации казахстанских водников. Участвуя в них, наши кадры получают актуальные знания и передовые навыки, которые могут применять в ежедневной работе», - отметил и.о. министра водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В 2026 году при поддержке Power China около 40 отечественных специалистов прошли курсы повышения квалификации в Китае. С начала года для казахстанских водников также организовали стажировки в Финляндии, США, Израиле, Швейцарии, Германии и Японии.

#международное сотрудничество #стажировка

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