Потери воды из-за неисправного крана могут составить до 100 литров в сутки

Водное хозяйство

Если представить, что подобная утечка сохраняется в течение месяца, потери составят несколько тысяч литров воды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Многие люди не придают значения незначительным утечкам воды в быту. Однако даже обычный капающий кран может привести к существенным потерям. По оценкам специалистов, через неисправный кран за сутки может вытечь до 100 литров воды. Это количество сопоставимо с ежедневной потребностью нескольких человек в питьевой воде и бытовых нуждах,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

"Если представить, что подобная утечка сохраняется в течение месяца, потери составят несколько тысяч литров воды. В масштабах многоквартирного дома, населенного пункта или региона такие объемы превращаются в значительную нагрузку на водные ресурсы и инфраструктуру водоснабжения", - отмечают в ведомстве.

Экономное использование воды важно не только с точки зрения сохранения природных ресурсов. Для подачи воды в дома и организации требуется работа насосных станций, очистных сооружений и инженерных сетей, что связано с потреблением электроэнергии и дополнительными затратами. Следовательно, бережное отношение к воде способствует снижению нагрузки на окружающую среду в целом.

Каждый человек может внести свой вклад в сохранение водных ресурсов. Для этого достаточно соблюдать простые правила:

• своевременно устранять неисправности сантехнического оборудования;
• закрывать кран во время чистки зубов и намыливания рук;
• использовать бытовую технику только при полной загрузке;
• контролировать расход воды в домашних условиях;
• прививать детям культуру бережного отношения к природным ресурсам.

Рациональное использование воды — это не только вопрос экономии, но и проявление экологической ответственности.

#вода #потребители #ресурсы

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