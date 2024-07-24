Около 3 млрд тенге выделили на строительство путепровода в Петропавловске

Проект является жизненно важным для города, так как существующий путепровод, построенный в 1961 году, находится в аварийном состоянии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях реализации поручений премьер-министра РК Олжаса Бектенова, данных в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область, принято постановление правительства о выделении 2,9 млрд тенге на завершение строительства аварийного путепровода в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Железнодорожная магистраль разделяет город на две части, и автодорожный путепровод по улице Караванная ежедневно обслуживает около 16 тыс. автомобилей, обеспечивая транспортно-пешеходную связь между районами и областным центром. Проведение ремонтных работ на этом путепроводе без ограничения движения невозможно из-за его маленьких габаритов и высокой интенсивности транспортного потока, что может создать неудобства для жителей города.

В этой связи было принято решение о строительстве нового путепровода по улице Универсальной, который будет возводиться параллельно с существующим. Общая стоимость проекта составляет 5,9 млрд тенге, часть из которых была выделена из местного бюджета.