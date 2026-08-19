В Актау дан старт строительству стадиона на 10 тысяч мест

В соответствии с требованиями Казахстанской федерации футбола стадион будет соответствовать 5-й категории, а по стандартам UEFA — 4-й категории

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В Актау состоялась церемония, ознаменовавшая начало строительства нового многофункционального стадиона. В основание будущего объекта заложили капсулу времени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, чемпион и призёр чемпионатов СССР по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР Амин Туяков, ветераны спорта, представители спортивной отрасли и общественности, тренеры, спортсмены, руководители спортивных организаций и почётные гости.

Новый стадион станет одним из ключевых проектов в развитии спортивной инфраструктуры региона. Современная арена создаст условия для развития футбола, проведения соревнований республиканского и международного уровня, а также подготовки нового поколения спортсменов.

Общая площадь территории комплекса составит 17,29 гектара. Главный стадион будет рассчитан на 10 тысяч зрителей. Футбольное поле размером 105×68 метров будет оборудовано натуральным газоном, системой подогрева и подземным дренажом. Здесь планируется проводить матчи национального и международного уровня.

В состав комплекса войдет футбольная академия, которая станет базой для системной подготовки юных спортсменов. Здесь будут созданы условия для тренировок, обучения, проживания, медицинского сопровождения и восстановления. В академии предусмотрены общежитие на 40 человек, столовая, зал для мини-футбола, тренировочный и функциональный залы, медицинский и восстановительный блоки, учебные кабинеты и конференц-зал.

Кроме того, на территории комплекса построят два тренировочных поля. Первое размером 60×40 метров будет оборудовано трибуной на 600 зрителей, второе размером 40×20 метров — трибуной на 400 зрителей.

«Сегодня мы закладываем основу не просто нового спортивного объекта, а будущих побед Мангистау. Новый стадион станет современной площадкой для развития футбола, подготовки молодых спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию массового и профессионального спорта, созданию условий для детей и молодежи. Реализация таких проектов — важный вклад в эту работу. Мангистау уже доказал, что способен воспитывать чемпионов. Победа Жантілека Нұртілепұлы в «Қазақстан Барысы» стала ярким подтверждением спортивного потенциала нашего региона. Уверен, новый стадион и футбольная академия позволят раскрыть таланты нового поколения и принесут Мангистау еще немало больших побед», — отметил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

В рамках проекта также предусмотрено строительство парковочных зон, контрольно-пропускных пунктов, инженерных и вспомогательных объектов.

Архитектурная концепция стадиона разработана в современном стиле и отражает уникальный характер Актау — города на берегу Каспийского моря. В архитектурном облике объекта воплощены характерные для региона образы и мотивы, формирующие современный образ «жемчужины Каспия». Зрительские трибуны будут закрытыми, а фасад здания получит архитектурно-декоративную подсветку в вечернее время.

Новый стадион станет важным объектом спортивной инфраструктуры Мангистауской области и позволит вывести региональный футбол на новый уровень. Современная арена, футбольная академия и тренировочная база создадут условия для подготовки молодых спортсменов, проведения крупных соревнований и дальнейшего развития массового и профессионального спорта в регионе.