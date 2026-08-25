Мост Архар частично закроют на время в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Архар (М1). В связи с этим с 25 по 29 августа движение автотранспортных средств будет частично ограничено, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, добавили в акимате.