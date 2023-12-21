Оплатить проезд в автобусах Астаны теперь можно через Bluetooth

Так, оплатить проезд в автобусе пассажиры могут через Bluetooth.

«Для этого нужно скачать мобильное приложение Avtobys, зарегистрироваться в нем по номеру телефона, пополнить баланс (выбрать кошелек и пополнить с помощью одного из предложенных способов).

Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы QIWI, Kassa24, электронные кошельки, интернет-банкинги.

Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить его на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату», – разъяснили в компании.