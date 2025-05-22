Полицейские расследуют гибель женщины в Алматы

Закон и Порядок
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По факту гибели жительницы Алматы в июле прошлого года следственным управлением ДП города возбуждено уголовное дело

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление полной картины произошедшего. В рамках расследования осуществляется сбор и анализ материалов, допрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи, а также выполняются иные предусмотренные законом процессуальные действия.

Ход расследования находится на особом контроле руководства алматинской полиции.

«Мы искренне разделяем боль и чувство утраты, которые переживают близкие погибшей. Вместе с тем, окончательное процессуальное решение будет принято после получения результатов всех назначенных экспертиз и проведения необходимых следственных действий», - говорится в сообщении Департамента полиции г. Алматы.

#расследование #Алматы #ДП

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