По факту гибели жительницы Алматы в июле прошлого года следственным управлением ДП города возбуждено уголовное дело
В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление полной картины произошедшего. В рамках расследования осуществляется сбор и анализ материалов, допрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи, а также выполняются иные предусмотренные законом процессуальные действия.
Ход расследования находится на особом контроле руководства алматинской полиции.
«Мы искренне разделяем боль и чувство утраты, которые переживают близкие погибшей. Вместе с тем, окончательное процессуальное решение будет принято после получения результатов всех назначенных экспертиз и проведения необходимых следственных действий», - говорится в сообщении Департамента полиции г. Алматы.