По факту гибели жительницы Алматы в июле прошлого года следственным управлением ДП города возбуждено уголовное дело

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление полной картины произошедшего. В рамках расследования осуществляется сбор и анализ материалов, допрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи, а также выполняются иные предусмотренные законом процессуальные действия.

Ход расследования находится на особом контроле руководства алматинской полиции.