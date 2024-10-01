Потомки погибшего на фронте ветерана ВОВ спустя 81 год нашли его могилу

Красноармеец Алишер Кизинбаев погиб в 1943 году в Белгородском районе Курской области, где был похоронен в братской могиле

Фото: Минобороны

В столичном Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялась церемония передачи родным бойца горсти земли, привезенной с места захоронения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Траурный митинг начался с минуты молчания. В нем приняли участие заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов, представители Министерства обороны, военнослужащие Акмолинского регионального гарнизона, родные погибшего – Жаркын Кизинбаева и Бахыт Мамиров.

Родился Алишер Кизинбаев в 1903 году в Кызылординской области. В начале тридцатых годов в период голодомора его семья покинула родные места и переехала в Узбекистан.

По словам родственницы Жаркын Кизинбаевой, ее дядя был призван на фронт в начале Великой Отечественной войны Бухарским районным военкоматом.

«До войны наш дядя Алишер успел жениться, у него подрастал сын. За время разлуки родные получили от него лишь несколько коротких писем. Последнюю весточку полевая почта принесла в 1943 году, затем связь прервалась. Все это время мы искали его», – поделилась женщина.

Надежда появилась лишь два года назад, когда родственники нашли схожие данные на поисковых сайтах. Благодаря поисковикам стало известно, что боец похоронен в братской могиле в Курской области России.

Родные погибшего Жаркын Кизинбаева и Бахыт Мамиров выразили благодарность Минобороны и поисковикам. Сегодня потомки бойца живут в нашей стране, в Узбекистане и Кыргызстане.

По их желанию реликвия будет перевезена в Бухару, где проживают близкие родственники Алишера Кизинбаева.