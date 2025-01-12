Пожар в здании КБТУ в Алматы потушен

Фото: МЧС РК

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 120 кв.м., сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, накануне на четвёртом этаже в одном из помещений Казахстанско-Британского технического университета загорелось потолочное перекрытие.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели.

В тушении пожара задействовано 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС. На месте работают четыре звена газодымозащитной службы.

Ранг пожара оценивается как повышенный, третий.

В момент локализации огня с крыши административного здания без повреждения был снят флаг Казахстана.