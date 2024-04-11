Пожарные могут приостанавливать работу предприятий, если выявят серьезные нарушения

Им возвращена функция надзора, упраздненная 20 лет назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет противопожарной службы МЧС

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса» органы государственной противопожарной службы вновь наделены функцией надзора в области пожарной безопасности.

«Надзор позволит привести в пожаробезопасное состояние подконтрольные объекты путем их приостановки при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, влекущих явную угрозу жизни, здоровью людей и национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Добавим, что закон был подписан президентом 6 апреля 2024 года.