Пожарные могут приостанавливать работу предприятий, если выявят серьезные нарушения
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Им возвращена функция надзора, упраздненная 20 лет назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет противопожарной службы МЧС
Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса» органы государственной противопожарной службы вновь наделены функцией надзора в области пожарной безопасности.
«Надзор позволит привести в пожаробезопасное состояние подконтрольные объекты путем их приостановки при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, влекущих явную угрозу жизни, здоровью людей и национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
Добавим, что закон был подписан президентом 6 апреля 2024 года.