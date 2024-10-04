Прекращены полномочия депутата Сената Ляззат Калтаевой

Место в Сенате она получила в январе 2022 года

Фото: пресс-служба Сената

Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Калтаевой Ляззат Молдабековны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В состав членов Сената она вошла в январе 2022 года.

Ляззат Калтаева с 1998 года работала специалистом по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Казахстан-Аудит» в Алматы.

С 2001 года была руководителем ассоциации инвалидов «Шанырак».

С 2006 года возглавляет Ассоциацию инвалидов Алматы.

С февраля 2006 года является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.