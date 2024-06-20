«Пробки – это хорошо. Если пробки есть, значит есть развитие», - вице-министр транспорта о заторах Астане

Транспорт
158
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров прокомментировал проблему пробок в Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

 «На самом деле, строительство дорог входит в нормативные документы министерства, но строительство уполномочивают акиматы. Есть управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Они это все планируют. В этом или в прошлом году было достаточно широкое обсуждение вопроса развития Астаны», - сказал вице-министр, отвечая на вопросы журналистов в Сенате. 

Журналисты уточнили, что все эти планы и обсуждения не сколько  снимают проблему пробок, а только усугубляют ее. Жители столицы жалуются на трудности передвижения по городу.


«Ну, пробки - это текущие ремонты дорог. Ну это...если пробки есть, значит, есть развитие. Развитие - это хорошо. Местные исполнительные органы, я думаю, на это ответят», - ответил Калиакпаров.

Напомним, что с 14 июня в Астане осложнилось движение, в этот день с самого утра пробки достигли 6-7 баллов. В полиции Астаны объяснили, что они связаны с ремонтом дорог и перекрытием улиц. В связи с транспортным коллапсом в столице взлетели цены на такси. Акимат столицы почти ежедневно выдает информацию об изменении маршрутов автобусов и частичном перекрытии разных улиц. 

#Астана #мнение #пробки #Минтранспорта

Популярное

Все
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Секреты сакского форпоста
Он был и остается сыном своего времени
Обнаружен новый вид растения?
Более ста жертв бытового насилия нашли поддержку в кризисных центрах региона
В школах Алматы открывают уголки памяти героев полиции
Мужчина с психическим расстройством усыновил детей и издевался над ними
Производство чемпионов: Антикор «починит» сферу спорта?
Прокуроры региона выявляют нарушения законодательства и возвращают земли государству
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Ферма по разведению осетровых запущена в городе Тобыле
Слезы от счастья, дождь из шашу
Развитие экологической культуры подразумевает увеличение количества пунктов приема вторсырья, а они закрываются один за другим
Центральная Азия: гравитация доверия
Помогут ли штрафы и аресты сделать наши города чище?
Картина мира человека и гражданина
Чиновник станет эффективным менеджером
Обновили автопарк, построили общежитие
Скандал вокруг «Болашака»: Уехавшая в Англию стипендиатка обязалась выплатить долги
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Токаев высказался о вагонах и железнодорожных вокзалах
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Более 100 руководителей разного уровня попались на коррупции в этом году
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Казахстан и Китай развивают сотрудничество по развитию Тран…
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных го…
Новые услуги появились в аэропорту Астаны
Назначен заместитель председателя Комитета гражданской авиа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]