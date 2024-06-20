«Пробки – это хорошо. Если пробки есть, значит есть развитие», - вице-министр транспорта о заторах Астане

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«На самом деле, строительство дорог входит в нормативные документы министерства, но строительство уполномочивают акиматы. Есть управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Они это все планируют. В этом или в прошлом году было достаточно широкое обсуждение вопроса развития Астаны», - сказал вице-министр, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

Журналисты уточнили, что все эти планы и обсуждения не сколько снимают проблему пробок, а только усугубляют ее. Жители столицы жалуются на трудности передвижения по городу.



«Ну, пробки - это текущие ремонты дорог. Ну это...если пробки есть, значит, есть развитие. Развитие - это хорошо. Местные исполнительные органы, я думаю, на это ответят», - ответил Калиакпаров.

Напомним, что с 14 июня в Астане осложнилось движение, в этот день с самого утра пробки достигли 6-7 баллов. В полиции Астаны объяснили, что они связаны с ремонтом дорог и перекрытием улиц. В связи с транспортным коллапсом в столице взлетели цены на такси. Акимат столицы почти ежедневно выдает информацию об изменении маршрутов автобусов и частичном перекрытии разных улиц.