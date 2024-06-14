Транспортный коллапс: ситуацию с пробками прокомментировала полиция Астаны

Транспорт, Столица
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Дана Аменова
Корреспондент

Горожане с раннего утра жалуются на то, что столицу охватил транспортный коллапс, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С самого утра пробки достигли 6-7 баллов. Начальник Управления административной полиции ДП Астаны Нурлан Уваев отметил, что с 21:00 часов 13 июня до 6:00 часов 17 июня, в столице будет закрыто сквозное движение через мост «Архар» - на участке от проспекта Момышулы до улицы Туркестан.

Кроме того, закрыто и сквозное движение по Сарайшык - на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра.

«Это связано с производством работ по переукладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с чем, также изменился режим работы светофорных объектов. Перед закрытием данных участков мы совместно с управлением автодорог оповестили жителей города. Просим вас заранее планировать маршрут объезда закрытых участков автомобильных дорог», – обратился к жителям Нурлан Уваев.

По его словам, также проводятся работы по переукладке покрытия на улице Сарыарка – от проспекта Богенбай батыра до улицы Жангильдина.

«В рамках среднего ремонта первоначально идет укладка первого нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, потом верхнего слоя. При производстве работ по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия мы частично ограничиваем движение и на встречной полосе мы пропускаем движение в двух направлениях. Но это мы применяем только на период укладки нижнего слоя асфальта. Когда укладываем внешний слой асфальта, мы закрываем полностью движение. Это нужно для качественной укладки асфальтобетонного покрытия», – уточнил спикер.

По его словам, после укладки верхний слой асфальтобетонного покрытия должен сохнуть еще сутки.

 К слову, сегодня в связи с транспортным коллапсом в столице повысились цены на такси.

#Астана #полиция #ДП #комментарий #пробки

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