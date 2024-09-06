Пробки в мегаполисах: загруженность дорог Астаны и Алматы изучили эксперты

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аналитики Sergek ITS провели анализ ситуации на дорогах Астаны и Алматы в августе и сентябре. Выяснилось, что с наступлением осени водителям необходимо закладывать на 30% больше времени для того, чтобы вовремя добраться до пункта назначения. Это связано со снижением средней скорости авто на дорогах в сентябре на 20 до 25% в зависимости от конкретной улицы.

На некоторые улицы в утренние часы пик с началом учебного года выехало почти в 2 раза больше авто, чем в аналогичное время в августе.

В Астане 2 сентября в 7.00 утра средняя скорость по ул. Сарайшык упала по сравнению с понедельником 26 августа на 20%. В этот день вместо 7,5 тысяч (показатель за 26 августа) на Сарайшык выехали более 11 тысяч водителей.

Подобная ситуация наблюдалась и на других главных проспектах столицы. Почти на 40% больше авто выехало на пр. Мангилик ел и чуть меньший показатель (около 30%) зафиксирован по пр. Туран.

В Алматы пиковая нагрузка пришлась на проспекты Аль-Фараби и Абая. По пр. Аль-Фараби утром 2 сентября в западном направлении выехали около 11 тысяч авто вместо 8 тысяч (показатель за 26 августа), снизив скорость потока на 15%. По пр. Абая в оба направления выехали около 23 тысяч автомобилей вместо 17 тысяч (показатель за 26 августа). Скорость потока упала сразу на 25%.

Также увеличение количества авто наблюдалось по пр. Райымбека (14%), ул. Толе би (20%) и Восточной объездной (14%).

Таким образом, если до наступления учебного года водитель тратил на дорогу около часа, то с учетом нынешней скорости и пробок, его путь займет около часа и 20 минут.

За основу анализа были взяты такие параметры, как средняя скорость потока и количество транспортных средств на дорогах в понедельник 26 августа и понедельник 2 сентября. Эталонное время - утро с 7.00 до 8.00 часов. В исследование вошли самые загруженные улицы Астаны и Алматы.

Напомним, Sergek ITS (Intelligent Transportation System) - интеллектуальная транспортная система для анализа, мониторинга и транспортного прогнозирования.