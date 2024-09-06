Пробки в мегаполисах: загруженность дорог Астаны и Алматы изучили эксперты

Транспорт , Столица
114
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Исследование охватило самые загруженные улицы указанных городов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Sergek Group

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аналитики Sergek ITS провели анализ ситуации на дорогах Астаны и Алматы в августе и сентябре. Выяснилось, что с наступлением осени водителям необходимо закладывать на 30% больше времени для того, чтобы вовремя добраться до пункта назначения. Это связано со снижением средней скорости авто на дорогах в сентябре на 20 до 25% в зависимости от конкретной улицы. 

На некоторые улицы в утренние часы пик с началом учебного года выехало почти в 2 раза больше авто, чем в аналогичное время в августе. 

В Астане 2 сентября в 7.00 утра средняя скорость по ул. Сарайшык упала по сравнению с понедельником 26 августа на 20%. В этот день вместо 7,5 тысяч (показатель за 26 августа) на Сарайшык выехали более 11 тысяч водителей.

Подобная ситуация наблюдалась и на других главных проспектах столицы. Почти на 40% больше авто выехало на пр. Мангилик ел и чуть меньший показатель (около 30%) зафиксирован по пр. Туран. 

В Алматы пиковая нагрузка пришлась на проспекты Аль-Фараби и Абая. По пр. Аль-Фараби утром 2 сентября в западном направлении выехали около 11 тысяч авто вместо 8 тысяч (показатель за 26 августа), снизив скорость потока на 15%. По пр. Абая в оба направления выехали около 23 тысяч автомобилей вместо 17 тысяч (показатель за 26 августа). Скорость потока упала сразу на 25%. 

Также увеличение количества авто наблюдалось по пр. Райымбека (14%), ул. Толе би (20%) и Восточной объездной (14%).

Таким образом, если до наступления учебного года водитель тратил на дорогу около часа, то с учетом нынешней скорости и пробок, его путь займет около часа и 20 минут. 

За основу анализа были взяты такие параметры, как средняя скорость потока и количество транспортных средств на дорогах в понедельник 26 августа и понедельник 2 сентября. Эталонное время - утро с 7.00 до 8.00 часов. В исследование вошли самые загруженные улицы Астаны и Алматы. 

Напомним, Sergek ITS (Intelligent Transportation System) - интеллектуальная транспортная система для анализа, мониторинга и транспортного прогнозирования. 

 

#Астана #Алматы #дороги #пробки

Популярное

Все
Быть первым трудно, но интересно!
Слово ученого должно быть убедительным
Его называли казахским Бетховеном
Референдум в новых законодательных условиях
Девять важных шагов в жизни общества и государства
Елемес Шотанов, сутками пропадая на службе, всегда был уверен – дома все в порядке
Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...
Соцсети помогают «прокачивать» казахский
«Эйзенштейн в Алма-Ате 1941–1944»
Интернационализация высшего образования открывает большие возможности для развития
Филологи утверждают, что даже 70-летний человек может за 4–5 месяцев изучить казахский язык до уровня А1
Жители столицы бережно хранят воспоминания о легендарном горожанине Сыпане Макиулы
Дома по осени считают
Пришло время работы над ошибками
Укрепим медицинскую науку
Жить по средствам, но с оптимизмом
Президент принял руководство фондов Арабской координационной группы
Китай меняется на глазах
Нурдаулет Жумагали стал серебряным призером парижской Паралимпиады
Свыше 7 тыс. пострадавших от паводков семей получили новое жилье в РК
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Хорошо быть полиглотом
Народ – источник власти
В Казахстане проживает одна Конституция
Конституционная реформа показала свою эффективность
Референдум стал актом гражданской справедливости
Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка частных инициатив
Закон прямого действия
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Инструмент трансформации общества и государства
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Паралимпиада: расписание на субботу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Автоматизированную систему взвешивания автотранспорта запус…
Аида Балаева призвала Air Astana к этике и уважению к старш…
Сотрудница Air Astana проявила грубость к Бибигуль Тулегено…
В Казахстане запретят продавать невозвратные авиабилеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]