Социальная поддержка населения в цифрах

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Министерстве труда и социальной защиты населения подвели итоги минувших месяцев. По словам вице-министра ведомства Аскарбека Ертаева, положительные результаты достигнуты по всем направлениям деятельности МТСЗН РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание воп­росам социально-трудовой сферы, в том числе и мерам содействия занятости жителей. В рамках исполнения поставленных задач в Минис­терстве труда и социальной защиты населения в этом году приняты комплексные меры в сферах социальной защиты, трудовой занятости, защиты трудовых прав и обеспечения социальной инклюзии для людей с особыми потребностями. В числе значимых событий 2024 года, как говорит Аскарбек Ертаев, – повышение уровня социальных выплат и пенсионных накоплений с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

– По поручению Главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70 процентов от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120 процентов.

Так, с 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии повышен с 60 до 65 процентов от прожиточного минимума, что сос­тавляет 28 215 тенге, максимальный размер – со 100 до 105 процентов от прожиточного минимума (45 578 тенге). Кроме того, особое внимание в этом году было уделено вопросам обеспечения социальной поддерж­ки граждан, длительное время работающих во вредных условиях труда. Внедрена новая специальная социальная выплата, которая с 1 января назначена уже 13 тысячам человек, – приводит цифры вице-министр.

По данным ведомства, на социальные выплаты из респуб­ликанского бюджета в 2024 году было направлено 5,3 трлн тенге, что составило 22% от общего объема расходов бюджета страны. Эти средства были распределены между 4,5 млн граждан, получающих пенсии и пособия, включая 2,4 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей различных социаль­ных выплат. В результате все социальные обязательства государства были исполнены в срок и в полном объеме.

Если говорить о мерах содействия занятости и профориен­тации, то это прежде всего внедрение региональных карт занятости, которые позволяют планировать трудоустройство граждан и определять потребности рынка труда.

– В 2024 году было запланировано трудоустройство 948 тысяч казахстанцев, из которых на начало декабря более 845 тысяч нашли работу, что составило 89 процентов от годового плана. Министерство труда реализует комплекс мер содействия занятости, среди которых важную роль играют профессиональное обучение и переподготовка работников. В этом году организованы краткосрочные курсы для 9,6 тысячи безработных граждан с учетом потребностей работодателей. Более 50 тысяч человек прошли онлайн-обучение на платформе skills.enbek.kz, что позволило им повысить свою квалификацию и быть более конкурентоспособными на рынке труда, – добавляет Аскарбек Ертаев.

Для поддержки предпринимательства и создания новых рабочих мест продолжен проект «Бастау Бизнес», в рамках которого казахстанцы, прошедшие обучение предпринимательству, могут получить безвозмездные гранты на открытие собственного микробизнеса. В 2024 году такую помощь получили 8,9 тыс. человек.

Одним из значимых достижений в сфере занятости населения страны стало внедрение цифровых решений, которые открыли новые возможности для граждан. В частности, была запущена платформа Mansap Compasy, ставшая инструментом для выбора профессии. На ней представлена актуальная информация о востребованных профессиях, требованиях к обучению, а также возможностях получения грантов и стажировок. Платформа помогает выпускникам школ и студентам ориентироваться в своих планах, что способствует снижению уровня молодежной безработицы. Для получения практических навыков был добавлен новый функционал на Электронной бирже труда, который помогает студентам найти место для прохождения произ­водственной практики. Это позволяет им приобрести реальные навыки и повысить свою конкурентоспособность.

В 2024 году МТСЗ предприняло важные шаги для защиты трудовых прав и снижения произ­водственного травматизма. В числе достижений – передача инспекции труда в ведение министерства и создание Комитета государственной инспекции труда, что обеспечило независимый конт­роль за соблюдением трудового законодательства. Увеличение числа инспекторов труда и усиление проверок привели к выявлению задолжен­ности по зарплате на 277 предприя­тиях на сумму 4,4 млрд тенге, и 17,5 тыс. работников получили свои задолжен­ности.

Кроме того, в ходе проведенных проверок выявлено 7 583 нарушения, из них в сфере труда – 5 723, по безопас­ности и охране труда – 1 793, занятости населения – 67. Работодателям выдано 2 998 предписаний, наложено 3 359 административных штрафов на 371 млн тенге. В результате принятых мер защищены трудовые права более 33 тыс. работников.

За 11 месяцев этого года на предприятиях республики пост­радали 1 211 человек, что на 3,7% ниже аналогичного периода 2023-го. Число пострадавших со смертельным исходом составило 178 человек, что на 3,3% ниже показателя 2023 года. Внедрение Цифровой карты предприятий и системы оценки профессио­нальных рисков также способствовало снижению уровня травматизма. Были разработаны социальные гарантии для работников платформенных сервисов, к примеру, таксистов, что улучшило их социальную защиту.

– В марте Казахстан представил первый доклад в ООН о выполнении положений Конвенции о правах инвалидов. В рамках трансформации системы социального обслуживания был запущен пилотный проект «Инновационная фабрика технических средств реабилитации», в рамках которого дети из четырех пилотных регионов получили доступ к дорогостоящим техническим средствам реабилитации. Кроме того, для лиц с инвалиднос­тью было адаптировано более 22 тысяч объектов в разных регионах страны, что значительно улучшило доступность инфраструктуры. Также в 2024-м был разработан проект Концепции инклюзивной политики, рассчитанный до 2030 года. Она направлена на соз­дание условий для перехода о­т медико-социаль­ной модели инвалидности к социально-правозащитной, – говорит Аскарбек Ертаев.

Подводя итоги 2024 года в сфере социальной политики страны, нельзя не сказать о миграционной деятельности. На сегодняшний день масштабированы услуги по адаптации и интеграции переселенцев и кандасов через мобильное приложение FSM Social, которое предоставляет 25 услуг и позволяет отслеживать их выполнение через Цифровую карту семьи. Адаптационные услуги охватили почти 12 тыс. человек. С октября запущена услуга присвоения статуса «кандас» и оформления карты «Ата жолы» через приложение портала migration.enbek.kz. Приняты поправки, которые дают переселенцам право на получение земельных участков без конкурса и запрещают взыскание средств для материальной помощи. Также внесены изменения в механизмы предоставления сертификатов для приобретения жилья и стимулирования переез­да в сельскую местность. Расширен перечень вос­требованных профессий для иностранных специалистов и утверждены правила организации нас­тавничества. Подписано соглашение с Катаром для защиты прав работников за рубежом, а также активно прорабатываются соглашения с Южной Кореей и Великобританией в сфере трудовой миграции.

Совершенствование социальной политики и повышение эффектив­ности мер в социаль­но-трудовой сфере, как резюмирует вице-министр, будут продолжены и в 2025 году.