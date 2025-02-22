Танцующие тени степей

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На бескрайних просторах Северо-Казахстанской области природа разыгрывает удивительный спектакль. Грациозные косули все чаще появляются вблизи населенных пунктов, а то и заходят в них, удивляя и радуя людей.

фото ДП СКО

Ранним утром, когда первые лучи солнца окрашивают заснеженные поля в золотистые оттенки, жители деревень могут заметить стройные силуэты косуль, осторожно пробирающихся к опушкам лесов. Их большие, настороженные глаза отражают мир, полный тайн и опасностей, а изящные движения напоминают танец, исполненный легкости и грации.

Сезонные миграции приводят косуль все ближе к человеческому жилью. Причины могут быть разными: поиск пищи, укрытие от хищников или изменения в окружающей среде. Но несмот­ря на близость к людям, эти прекрасные создания остаются символом дикой природы, хрупкой и неукротимой.

Путешествуя по железной дороге, пассажиры могут наб­людать, как косули грациозно пересекают степные просторы, иногда останавливаясь, чтобы прислушаться к звукам приб­лижающегося поезда. Эти мимолетные встречи оставляют неизгладимый след в сердцах путников, напоминая о том, что и в современном мире есть место для чудес природы.

Но пока одни восхищаются этими беззащитными существами, другие уничтожают их ради наживы. Так, в Тайыншинском районе в доме одного из сельчан обнаружили пять туш редких животных. Полицейские изъяли у него снегоход и двуствольное ружье ТОЗ-34. Эксперты подсчитали ущерб – он составил более семи миллионов тенге.

Другой случай произошел в Айыртауском районе. В ходе рейда егеря и полицейские заметили всадника с ружьем. Как оказалось, оружие принадлежало его 52-летнему родственнику, которого нашли неподалеку с тремя тушами косуль. Мужчина не имел разрешения на охоту, а его ИЖ-17 не был зарегистрирован. По фактам браконьерства возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Однако никакие штрафы не вернут к жизни тех, чье место было в дикой природе, а не на мушке охотничьего ружья.

Косули продолжают свой бесконечный путь, перепрыгивая зимние заносы и исчезая в тумане, а человек должен всегда помнить, что он не властелин на этой земле, а всего лишь гость. И если он не научится беречь тех, кто жил здесь задолго до него, то однажды степные просторы опустеют, и некому будет танцевать в лучах рассветного солнца.

#расследование #СКО #браконьерство #браконьеры #косули

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