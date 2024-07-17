Торговый дом горел в Астане

Ранним утром, 17 июля, огнеборцы тушили пожар на территории торгового дома «Ажар» в районе Байконур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: скрин с видео МЧС

Горели три бутика в 2-х этажном торговом доме «Ажар». В момент пожара внутри людей не было.

В 07.41 часов МЧС сообщило о ликвидации пожара на площади 60 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. В ликвидации были задействованы силы и средства МЧС в количестве 65 человек личного состава, 14 единиц техники. На месте происшествия работают дознаватели.