Торжество иллюзий

«Эрарта» – первый музей современного искусства в Санкт-Петербурге и самый крупный частный музей современного искусства в России. Его название образовано из слов «era» и «arta» и означает «время искусства». Музей открылся в 2010 году, и с того момента в его стенах проходят различные выставки, экскурсии, театральные постановки, концерты, образовательные мероприятия.

В 2022 году музей учредил первую в истории премию в области современного искусства, присуждаемую по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. В смотре участвовали работы 60 художников, экспонировавшиеся на специальной выставке в рамках премии. Здесь можно было найти произведения, выполненные в направлениях живописи, графики, скульптуры, инсталляции, фото- и видеоарта.

Больше всех голосов оказалось у скульп­турного панно «Затмение» Тамерлана Тлеса. Работа выполнена в форме человеческого глаза, зрачок которого в цифровом формате отображает иллюзорный мир людей. Автор использовал хрусталь, металл и драгоценные камни, на ручную огранку которых ушло несколько месяцев.

Бенуа Мюш, один из зрителей, голосовавший за произведение нашего соотечественника, отметил, что «Затмение» поразило его не только своей красотой, но и напомнило о теории относительности, а также очень тонко показало разницу между неправдой и истиной.

– «Затмение» – это аллегорическое изображение хищной птицы на фоне хрупкого хрустального мира. Мы знаем о нем так мало, несмотря на то что являемся его частью и ищем свое место в этом скоплении звезд. Мысль банальна, если не размышлять о ней в масштабах Вселенной, как это делает Тамерлан Тлес, – отметили организаторы премии.

По словам самого художника, «Затмение» было создано руками большого количества мастеров, профессионалов своего дела. Добавим, что с его работами петербуржцы уже были знакомы по прошлогодней персональной выставке «Өмір» в музее «Эрарта». Тогда в представленной серии из трех панно Тамерлан Тлес обратился к темам национальной истории и религии.

Согласно положению о премии, общий призовой фонд в 3,2 млн руб­лей был поделен между авторами (2,5 млн) и зрителями (700 тыс.), которые на протяжении четырех месяцев поддерживали понравившиеся работы путем видеоагитаций.