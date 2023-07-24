Цифровую топливную карту стало возможным добавить в электронные кошельки

Документ стал доступен в один клик без открытия каких-либо приложений, для всех казахстанцев, имеющих водительское удостоверение.

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В Министерстве энергетики РК рассказали, как можно получить цифровую топливную карту, передает Kazpravda.kz.

"Цифровую топливную карту можно получить и добавить в электронные кошельки Apple и Google и покупать дизельное топливо по дифференцированным ценам (295 тенге за литр), не предъявляя водительское удостоверение и/или свидетельство о регистрации транспортного средства. Бесплатный сервис реализован Freedom Bank совместно с Министерством энергетики РК и АО "Национальные информационные технологии". Документ доступен в один клик без открытия каких-либо приложений для всех казахстанцев, имеющих водительское удостоверение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения цифрового документа достаточно зайти на сайт Freedom Bank в раздел "Цифровые документы" и совершить несколько шагов онлайн за пару минут. Клиентом банка быть необязательно, пользоваться сервисом может любой желающий.

Открытие цифровой топливной карты возможно только для водителей легковых автомобилей. Владельцы грузового транспорта могут воспользоваться сервисом в мобильном приложении eGov mobile, предварительно пройдя авторизацию.

"При получении указанной карты на сайте банка в электронный кошелек автоматически добавятся удостоверение личности, водительские права и технический паспорт. Перечисленные цифровые документы являются официальным видом документа на территории Казахстана и действуют наравне с бумажным вариантом", - подчеркнули в Минэнерго.

В пресс-службе напомнили, что приказом Министерства энергетики РК об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане - в объеме 100 литров в день по цене 295 тенге за литр, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в РК, утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 295 тенге за литр.

Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов, дизельное топливо отпускается по 450 тенге за литр.

"По вопросам топливной карты и спискам АЗС можно обратиться в рабочее время по тел.: + 7 (747) 897-9781, по вопросам добавления карты в Wallet: 595", – добавили в министерстве.