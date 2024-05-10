Туристку спасли в горах Заилийского Алатау
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9 мая группа туристов из 4 человек совершала восхождение на пик Чимбулачка (3450 м). На высоте девушке стало плохо и она не смогла спуститься самостоятельно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, выехали на помощь.
Ночью спасатели дошли до туристов, оказали первую помощь двум девушкам и приступили к транспортировке.
Туристов спустили, пострадавшую передали врачам Центра медицины катастроф.