Туристку спасли в горах Заилийского Алатау

Туризм
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

9 мая группа туристов из 4 человек совершала восхождение на пик Чимбулачка (3450 м). На высоте девушке стало плохо и она не смогла спуститься самостоятельно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, выехали на помощь. 

Ночью спасатели дошли до туристов, оказали первую помощь двум девушкам и приступили к транспортировке.

Туристов спустили, пострадавшую передали врачам Центра медицины катастроф.

#спасатели #горы #МЧС #Туристка

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