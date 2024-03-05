Тысяча гектаров камыша сгорела на побережье Каспия в Атырауской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Курмангазинском районе Атырауской области на побережье Каспийского моря в 40 км от села Курмангазы, на территории КГУ Курмангазинское лесничество произошло возгорание тростниковой растительности на площади 1000 га, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС.

Для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС.

Как отмечается, площадь сгоревшей территории составляет 1000 га.

В ликвидации возгорания задействовано 37 человек, 1 единица техники, 4 мотопомпы, 3 моторные лодки из ДЧС Атырауской области и Курмангазинского лесничества.

Работы по тушению возгорания продолжаются.

Тушение камыша затрудняется, в связи с отсутствием подъездных путей и болотистой местностью, добавили в МЧС.