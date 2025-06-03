Фото: пресс-служба Правительства

В частности, руководитель Правительства поинтересовался у председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, какие еще совместные инициативы необходимы для стимулирования роста отечественного производства.

На что руководитель Национальной палаты предпринимателей отметил, что в целом принятые меры, в том числе изъятия из национального режима положительно сказались на обрабатывающей отрасли и поблагодарил от лица бизнеса за это решение.

Вместе с тем Раимбек Баталов сказал, что на сегодня в разных отраслевых госорганах и квазигосударственных компаниях сформированы свои информационные системы, с которыми они работают, в том числе у Самрук Энерго, QazaqGaz.

«Мы все делаем одно и то же, вовлекаем в работу ОТП, но применяем разные подходы. Для бизнеса это все сложно – искать и ориентироваться в разных информационных системах. В этой связи, предлагаем для открытости и объективности, через поддержку товаров, работ и услуг, в том числе инжиниринговых услуг, доработать новые подходы в цифровой карте бизнеса, которая утверждается и разрабатывается Министерством нацэкономики. Мы предлагаем это все сформировать в один модуль, это - «Матрица». На примере закупок платформы gmk.eoz недропользователей», – предложил Раимбек Баталов.

По его словам, тогда четко будет виден эффект от принятых мер, в том числе через встречные обязательства, какие предприятия повысили свою компетенцию, конкурентоспособность, благодаря большим проектам.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что систему допуска в реестр товаропроизводителей нужно совершенствовать совместно.