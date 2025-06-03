Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства отметил, что всем крупным предприятиям необходимо разработать и принять Программы внутристрановой ценности с созданием вокруг себя пояса малого и среднего бизнеса, сообщает Kazpravda.kz

Лишь при таком условии будет возможно получение бизнесом государственной поддержки.



Программы внутристрановой ценности направлены на создание условий по обеспечению прямого закупа у отечественных предприятий. Это будет стимулировать расширение и создание новых производств за счет их локализации.

«Необходимо создавать условия для развития кооперации между отечественными компаниями за счет расширения производственных цепочек внутри страны. Только за счет плодотворного взаимодействия предприятий может быть создан полный производственный цикл внутри страны. В результате будут снижены импорт и издержки производства, повысится конкурентоспособность и востребованность отечественных товаров. Развитие внутристрановой ценности – это не только создание новых производств, но и трансферт новых технологий, развитие науки, создание новых рабочих мест и новых компетенций. Такой подход положительно отразится на экспортном потенциале страны, обеспечит диверсификацию экономики, рост занятости и благосостояния населения», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на функционировании Единого реестра отечественных товаропроизводителей. Он подчеркнул, что добросовестные казахстанские производители будут автоматически включены в реестр. В свою очередь «лжепроизводители» попасть в него не смогут.