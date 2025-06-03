Бектенов – о поддержке бизнеса и госзакупках

Правительство
131
Дана Аменова
корреспондент

Крупному бизнесу необходимо принять программы внутристрановой ценности с созданием вокруг себя пояса МСБ. Такое мнение выразил глава Кабмина Олжас Бектенов

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства отметил, что всем крупным предприятиям необходимо разработать и принять Программы внутристрановой ценности с созданием вокруг себя пояса малого и среднего бизнеса, сообщает Kazpravda.kz

Лишь при таком условии будет возможно получение бизнесом государственной поддержки.

Программы внутристрановой ценности направлены на создание условий по обеспечению прямого закупа у отечественных предприятий. Это будет стимулировать расширение и создание новых производств за счет их локализации.

«Необходимо создавать условия для развития кооперации между отечественными компаниями за счет расширения производственных цепочек внутри страны. Только за счет плодотворного взаимодействия предприятий может быть создан полный производственный цикл внутри страны. В результате будут снижены импорт и издержки производства, повысится конкурентоспособность и востребованность отечественных товаров. Развитие внутристрановой ценности – это не только создание новых производств, но и трансферт новых технологий, развитие науки, создание новых рабочих мест и новых компетенций. Такой подход положительно отразится на экспортном потенциале страны, обеспечит диверсификацию экономики, рост занятости и благосостояния населения»,  подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на функционировании Единого реестра отечественных товаропроизводителей. Он подчеркнул, что добросовестные казахстанские производители будут автоматически включены в реестр. В свою очередь «лжепроизводители» попасть в него не смогут.

«Новые заявители на основе простой заявки и автоматической цифровой проверки будут вноситься в этот реестр без бюрократических процедур. Не нужно приглашать экспертов, проходить лишние проверки и заполнять множество бумаг. Подчеркиваю – все будет проводиться в цифровом режиме без участия человеческого фактора. Это позволит обеспечить качественный контроль и выявление «недобросовестных» производителей. С 1 января следующего года реестр станет единственным механизмом по определению реального отечественного производителя, у которого государственный и квазигосударственный секторы будут в приоритетном порядке осуществлять закуп продукции», — отметил Олжас Бектенов.

#Правительство #бизнес #Бектенов #Программа внутристрановой ценности

Популярное

Все
Я – жертва и живой свидетель массового голода
На Капшагае током убило ребенка
«МММ» казахстанского разлива, или Кое-что о схемах «пирамидостроителей»
Чтобы ребенок не остался один
Казахско-французская школа появится в Астане
Сначала запланировали, потом недоосвоили...
Когда дается второй шанс
В Шемонаихе и Риддере построены современные школы
Итоги фотоконкурса подвели в Туркестане
Преступный бизнес на авто
Победителям – медали и звания
Сложность натуры
Диалог со зрителем на языке картин
Горожане простились с ветераном Ниной Мосуновой
Здесь началась дорога в космос
Мир спасет добродетель
Паралимпийцы приняли участие в экоакции
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Верховный суд разъяснил порядок
Перо и совесть эпохи
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Ферма, где роботы доят коров
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Музей космонавтики откроют в Байконыре
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
Токаев переговорил с Путиным
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Таяние ледников – проблема всего человечества
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

С начала года наблюдается снижение импорта в промышленности…
Казахстан обследует приграничные территории для выявления с…
Возврат активов: свыше 5 млрд тенге выделено на водопроводы…
Перспективы поставок пшеницы в Нигерию рассмотрели в правит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]