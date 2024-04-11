В Балхаше бизнесу предложат землю под строительство новых зон отдыха

Туризм
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Развитие туризма, доступность земельных участков, создание необходимой инфраструктуры – эти и другие вопросы обсудил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев с бизнес-сообществом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На очередном заседании Экспертного совета по вопросам предпринимательства презентовали планы по развитию туризма в Балхаше и Каркаралинском районе.

«Балхаш вошёл в топ-20 приоритетных туристических направлений нашей страны. В его развитие будут вкладывать и частные инвестиции, и государственные средства», – отметил Ермаганбет Булекпаев.

К услугам туристов на побережье Балхаша сегодня представлены 54 зоны отдыха, в этом году планируется открыть ещё 7 новых. Есть возможности для желающих вложиться в этот бизнес.

«В целях развития туризма завершены работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районе бухты Бертыс. Мы планируем до конца апреля разыграть через аукцион 14 земельных участков под строительство зон отдыха. Дополнительно проведена инвентаризация на этой же территории, выявлено 120 га свободных земельных участков. На сегодняшний день согласовывается проект детальной планировки. Затем также планируем выставить на аукцион», – сообщил аким Балхаша Сапар Сатаев.

По его словам, по результатам инвентаризации свободные земельные участки выявили и в курортных посёлках Торангалык и Чубар-Тюбек. В будущем их также предложат через аукцион.

Поток туристов на Балхаш к 2025 году хотят увеличить в четыре раза – до 170 тысяч человек. Для привлечения отдыхающих в этом году возобновят парусную регату.

Аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов рассказал о планах по развитию этно- и агротуризма. Предприниматели высказали свои предложения, которые будут тоже учтены.

На экспертном совете уделили внимание и другим вопросам, от которых зависит улучшение бизнес-климата в регионе. Аким Караганды Мейрам Кожухов представил проекты детальной планировки города. Предприниматели поднимали проблемы агропромышленного комплекса, строительства и ЖКХ, недропользования, требующие решения на региональном уровне.

#туризм #бизнес #Балхаш

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