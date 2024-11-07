В МЧС сообщили об открытии горячей линии из-за непогоды

Из-за метели, сильных ветров и ограниченной видимости накануне было закрыто и ограничено движение на 10 участках автодорог республиканского значения в 5 регионах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Командном центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК открыт телефон горячей линии 8 (7172) 70-41-14, также в ДЧС Акмолинской области – 8( 7162) 52-09-50.

Напомним, что накануне в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областях движение всех видов транспорта было закрыто.

На сегодня АО «НК КазАвтоЖол» сообщает, что на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение:

- в Актюбинской области участки дороги Актобе - Атырау - гр.РФ (12-250 км), Актобе - Мартук - гр.РФ (23-64 км). В Акмолинской области это участок автодороги Екатеринбург – Алматы (1006-1114 км).

В период штормовых предупреждений и ухудшения погоды МЧС РК рекомендует избегать дальних поездок; жителям сел воздерживаться от дальних пеших путешествий; ⁠не выезжать за пределы населенных пунктов; не создавать скопления транспорта на местах закрытия дорог; ⁠если возможно, находиться в населенных пунктах, кемпингах или придорожных кафе.