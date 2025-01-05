В Нью-Йорке ввели плату для водителей за пробки на дорогах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул активно борется с пробками в городе. Теперь, чтобы проехать в оживленную часть Манхэттена, автомобилисты теперь должны платить 9 долларов в день. Тяжелее всего автобусам и грузовикам: с них за проезд в платной зоне берут 22 доллара. Об этом пишет The New York Times, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kp.ru

По мнению Хочул, такое нововведение должно побудить водителей пересесть на общественный транспорт, чтобы создавать в городе как можно меньше аварийных ситуаций и пробок. Городская администрация все же сделала скидки, но лишь для скорой помощи, школьных автобусов и малообеспеченных жителей Нью-Йорка.

Все деньги, выплаченные за проезд в городе, идут на улучшение работы общественного транспорта. А это один млрд долларов, отмечает издание.

Многие недовольны такими нововведениями. Профсоюз учителей уже подал соответствующий иск, в котором говорится, что людям, проживающим в районах Квинс и Бруклин, стало слишком дорого ездить на работу через Манхэттене ежедневно.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи тоже не согласен с доплатами за проезд. В материале отмечается, что он пытался предотвратить эти взыскания, так как прекрасно понимает, что сотни людей едут через Манхэттен на работу и обратно.