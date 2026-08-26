Конгрессменам США показали Фонд развития креативных индустрий

Культура,США

Делегация Конгресса США посетила Фонд развития креативных индустрий в Астане. Гостям представили основные направления деятельности Фонда и проекты в сфере креативных индустрий Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ РК

Конгрессмены ознакомились с работами казахстанских мастеров и представителей креативного бизнеса в сфере ювелирного искусства, обработки дерева и кожи, производства музыкальных инструментов, моды, ковроткачества, гончарного и изобразительного искусства.

Для гостей также была подготовлена музыкальная программа, продемонстрировавшая богатство казахских традиций и культурного наследия.

 

#США #индустрия #креатив #конгрессмены

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