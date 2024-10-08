В правительстве заслушали доклад по пожарам в Карагандинской и Павлодарской областях

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заслушал информацию по ликвидации пожара на приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил руководителю правительства о текущей ситуации и принимаемых мерах по тушению пожара.

Возгорание сухой растительности произошло 6 октября на территории Каркаралинского района Карагандинской области, граничащего с Баянаульским районом Павлодарской области. Оперативным штабом МЧС были приняты все меры для ликвидации пожара.

Эвакуированы 18 жителей села. Дополнительно привлечены силы и средства ДЧС г. Астаны, области Абай, Акмолинской области и др.

На сегодня в Павлодарской области достигнута локализация возгорания, ситуация находится под наблюдением. В Карагандинской области локализация ожидается сегодня.

Премьер-министр поручил МЧС держать ситуацию на контроле.

Напомним, что в результате пожара в Карагандинской области погиб 33-летний спасатель, трое человек госпитализированы.