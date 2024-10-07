Спасатель погиб во время тушения пожара в Карагандинской области

МЧС выражает соболезнования родным и близким спасателя ПЧ-24 Хали Хайрата, погибшего во время тушения пожара в Карагандинской областим, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«6 октября в Карагандинской области в ходе тушения степного пожара в Каркаралинском районе, выполняя свой служебный долг, погиб старший пожарный-спасатель Хали Хайрат 1991 г.р. Спастель работал в органах гражданской защиты с 2014 года», – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства гибели уточняются. Начато досудебное расследование. Психологи Центра медицины катастроф ведомства оказывают необходимую психологическую помощь родственникам погибшего сотрудника. Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. В ходе тушения двое сотрудников ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

Днем 6 октября степной пожар, начавшийся на территории Карагандинской области, перешел на территорию Павлодарской области, на непокрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка.