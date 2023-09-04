Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" посетит фестиваль Comic Con Astana

Звезды, Культура и общество
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Известный голливудский актер Майкл Рукер выступит одним из хедлайнеров фестиваля Comic Con Astana, который пройдет в столице РК с 15 по 17 сентября. Ранее стало известно, что в мероприятии примет участие коллега Рукера по проектам Marvel и DC Шон Ганн, исполнявший роли Краглина и Ракеты в «Стражах Галактики», передает Kazpravda.kz.

Фото: Comic Con Astana

Майкл Рукер знаком зрителям всего мира по роли Йонду в трилогии «Стражи Галактики» режиссера Джеймса Ганна. Помимо этого, Рукер озвучил того же персонажа в анимационном сериале Marvel «Что если…?». Но еще ранее актер прославился ролью человека с протезом руки Мерла Диксона в сериале «Ходячие мертвецы». Также фанаты могут помнить Рукера по роли в третьем сезоне сериала «Настоящий детектив».

Майкл Рукер известен большим числом различных ролей харизматичных героев второго плана. В его более чем 35-летней фильмографии присутствуют такие проекты, как «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (с участием Шона Ганна в роли Ласки, режиссером выступил нынешний соисполнительный директор DC Studios  Джеймс Ганн), «Форсаж 9» и «Форсаж 10», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» Оливера Стоуна, «Миссисипи в огне», «Телепорт», «Эксперимент: Офис» (где также снимался и Шон Ганн),  «Убийцы на замену», «Дни грома» с Томом Крузом и «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне. Среди сериалов, в которых также снимался Рукер: «C.S.I.: Место преступления Майами», «Закон и порядок», «Мыслить как преступник» и «За гранью возможного».

Также Майкл Рукер участвовал в создании видеоигр Call of Duty.

Ожидается, что во время мероприятия Майкл Рукер пообщается с фанатами, проведет автограф-сессию для гостей фестиваля.

Напомним, Comic Con Astana - международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. 

Официальными партнерами фестиваля выступают Яндекс Плюс и онлайн-кинотеатр Кинопоиск.

С 16 по 17 сентября ожидается знакомство,  автограф-сессия с создателями, участниками кинофильма «Майор Гром: Игра» и просмотр мультсериала «Объяснялкины».

Гостями мероприятия станут создатели фильма «Майор Гром: Игра», в числе которых Сергей Горошко, Александр Сетейкин, Матвей Лыков, Олег Трофим, Артем Габрелянов и Михаил Китаев. Их встреча с поклонниками обещает быть незабываемым моментом.

Также 17 сентября участники фестиваля смогут лично задать вопросы создателям мультсериала «Объяснялкины»: Сыендуку, Егору Лоскутову и Евгению Блинникову.

В числе зарубежных гостей – французский кинопродюсер Пьер Спенглер, работавший над фильмами о Супермене, «Револьвером» Гая Ричи, «Андерграундом» Эмира Кустурицы и др.

Организаторы Comic Con Astana напоминают, что на международном фестивале состоится косплей-конкурс, позволяющий участникам выразить свою любовь к различным персонажам. Общий призовой фонд – 10 000 000 тг.

"Среди новинок программы этого года – интеграция тематической выставочной зоны Pop Asia, посвященной азиатской поп-культуре от аниме и манги до J-Pop и K-Pop.

Также на конвенте планируется создать интерактивную зону для техно-гиков, в рамках которой будет представлен разнообразный контент от производителей игр.

Для всех гостей фестиваля будет организована работа фуд-корта, а для самых маленьких посетителей – детский городок Arsenal Kids, где будут доступны мастер-классы, настольные игры, аквагрим, твистер и др.", – говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта - www.comicconastana.kz, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша.

Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: ул. Сауран, 44.

#звезда #фестиваль #ComicConAstana

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