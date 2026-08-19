Аида Балаева и Тойли Курбанов обсудили ход реализации Международного года добровольцев

ООН,Культура и общество

Стороны выразили готовность продолжить совместную работу

Фото: МКИ РК

В Астане состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с исполнительным координатором Программы добровольцев ООН Тойли Курбановым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В ходе встречи стороны обсудили итоги совместной работы в рамках Международного года добровольцев и дальнейшие направления сотрудничества Казахстана с Программой добровольцев ООН.

Аида Балаева поблагодарила Тойли Курбанова и его команду за вклад в реализацию совместных инициатив и подчеркнула, что Казахстан как страна – инициатор Международного года активно участвует в его продвижении. Заместитель премьер-министра отметила особое внимание Главы государства к развитию волонтерского движения.

«Волонтерское движение в Казахстане пользуется всесторонней поддержкой Президента. С 2019 года, объявленного Главой государства Годом волонтера, оно получило мощный импульс и продолжает динамично развиваться. Особенно важно, что сегодня волонтерство охватывает самые разные сферы и объединяет людей независимо от возраста. Его особая общественная значимость нашла отражение и в нашей Новой Конституции.

Закрепление статуса волонтерства на конституционном уровне открывает новые возможности для расширения мер государственной поддержки и совершенствования подходов к развитию этой сферы. Международный год волонтеров, провозглашенный по инициативе нашего Президента, стал еще одним важным шагом в объединении людей и сообществ вокруг общих целей, ценностей и стремления приносить пользу обществу», — отметила Аида Балаева.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Международный год добровольцев рассматривается Казахстаном не только как комплекс отдельных мероприятий, но и как возможность сформировать долгосрочные механизмы развития волонтерства. В этой связи, Аида Балаева предложила рассмотреть возможность создания единого международного портала для регистрации волонтеров, определения их статуса и систематизации направлений деятельности. Такой ресурс позволит оценивать реальный вклад волонтерского сообщества, выявлять наиболее востребованные и недостаточно развитые направления, эффективнее координировать совместную работу, а также совершенствовать механизмы поддержки, стимулирования и поощрения волонтеров.

В свою очередь Тойли Курбанов отметил высокий уровень сотрудничества с Министерством культуры и информации РК и слаженную совместную работу в рамках Международного года волонтеров.

«Сегодня формируется многополярный мир волонтерства, и одним из его полюсов является Казахстан. Возможно, мы еще не в полной мере осознаем историческое значение произошедшего. Но спустя годы люди скажут, что все это начиналось с инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, впервые предложившего международному сообществу провозгласить Международный год волонтеров», — отметил Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН.

В завершение стороны выразили готовность продолжить совместную работу по реализации инициатив в рамках Международного года добровольцев, а также дальнейшему развитию и поддержке волонтерского движения.

20 августа в Астане состоится Первый форум волонтеров Содружества Независимых Государств, инициированный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

#ООН #Балаева #добровольцы

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