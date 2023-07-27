13 инвесторов обманул "стартапер" в Астане

В полиции считают, что пострадавших может быть гораздо больше.

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Более десятка жителей Астаны инвестировали от 1 миллиона тенге в новый бизнес своего знакомого, но тот деньги растратил, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

С заявлениями в полицию обратилось 13 обманутых граждан, однако в ДП не исключают, что пострадавших может быть гораздо больше.

Установлено, что предприимчивый астанчанин, пользуясь доверием своих знакомых, предлагал им инвестировать деньги на открытие магазина и покупку сотовых телефонов в ОАЭ. Люди «инвестировали» от 1 млн тенге и больше.

Так, в управление полиции района Сарыарка обратился житель города, который сообщил, что знакомый предложил ему «инвестировать» деньги с последующим получением высокой прибыли. Таким образом он лишился суммы в 6 400 000 тенге.

«По данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье «мошенничество». Полученные деньги злоумышленник растратил. 22-летний фигурант уголовного дела в совершении преступлений признался, устанавливается его причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории столицы», – рассказали в полиции.

Департамент полиции Астаны призывает жителей города не доверять посторонним и быть бдительными.