«Несоблюдение этики совсем не красит» – Аида Балаева обратилась к журналистам

Министр культуры и информации Аида Балаева опубликовала пост , где разъяснила порядок предоставления жилья работникам медиасферы и призвала соблюдать журналистскую этику, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уважаемые коллеги! В последние дни наблюдаются различные инсинуации и некорректные высказывания, переходящие в буллинг в отношении ряда депутатов Курултая, в том числе по жилищным вопросам.

Как министр культуры и информации поясняю, что Глава государства на системной основе решает жилищные вопросы работников культуры и медиасферы.

В первые годы квартиры журналистам предоставлялись согласно сформированным редакциями спискам. В последующие годы и по настоящее время квартиры выдаются в соответствии с правилами предоставления жилья и только тем работникам сферы, у которых нет в собственности недвижимости.

Конечно, во избежание недопониманий представители государственных органов, депутаты Курултая должны по возможности давать необходимые разъяснения на интересующие вопросы СМИ.

Вместе с тем, для профессиональных журналистов одним из важнейших критериев работы является соблюдение журналистской этики. Преследование, переход на личности, манипулирование, провоцирование ради красных заголовков не красит профессионального журналиста.

В соответствии с подпунктом пункта 4 статьи 26 Закона РК «О масс-медиа» соблюдение нормы профессиональной этики является обязанностью журналиста. Такое требование предъявляется к журналистам во всем мире. Взаимное уважение всегда способствует развитию качественной журналистики.

Поэтому призываю всех журналистов соблюдать не только правила аккредитации, регламент мероприятий, за нарушение которых предусмотрены санкции, но и профессиональную этику.